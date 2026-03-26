"الباب مفتوح لرحيل أي لاعب".. شوبير يكشف خطة الأهلي لإنقاذ الموسم

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عدة قرارات جديدة داخل النادي الأهلي، بشأن الفريق الأول لكرة القدم، عقب توديع دوري أبطال أفريقيا.

قرار جديد من الأهلي

قال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية: "أولوية ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ المشرفان على الفريق الأول لكرة القدم، حماية الفريق، وتحفيز كل العناصر، وأي عقبة أمام توروب مدرب الفريق ووليد صلاح الدين مدير الكرة للفوز بالدوري سيتم إزالتها".

وأضاف: "الشيء الوحيد لإنقاذ الموسم هو الفوز بالدوري العام، لهذا الجميع خلف الفريق، النقطة الثانية تم إبلاغ توروب بأن يكون قويا وشديدا داخل غرفة تغيير الملابس، واتخاذ أي قرار ضد أي لاعب، وسيكون المجلس مساند له".

وأوضح: "سيكون هناك تواجدا شديدا خلال الفترة المقبلة لسيد عبد الحفيظ مع الفريق، ولن يسمح بأي نوع من أنواع الخروج عن النص، وإذا قام لاعب بالاعتراض أثناء الاستبدال سواء نصا أو فعلا، سيجلس على مقاعد البدلاء، واللاعب الذي سيغضب عندما يكون بديلا سيتم استبعاده".

واختتم شوبير: "تم مناقشة كل هذه التفاصيل، لأن مجلس الإدارة يرى وجود نوع من أنواع المرونة، والباب مفتوح لرحيل أي لاعب، أي لاعب يريد الرحيل يجلب عرضا لما يليق بمكانته داخل الفريق، ويمكن اعتبار سيد عبد الحفيظ مشرفا على الكرة ومدير رياضي مع وليد صلاح الدين".

