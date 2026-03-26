كأس رابطة الأندية

الجونة

0 2
17:00

المصري

كأس رابطة الأندية

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

- -
19:00

رومانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إيرلندا الشمالية

مباريات ودية - منتخبات

البرازيل

- -
22:00

فرنسا

"الباب مفتوح لرحيل أي لاعب".. شوبير يكشف خطة الأهلي لإنقاذ الموسم

كتب : هند عواد

04:30 م 26/03/2026

الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عدة قرارات جديدة داخل النادي الأهلي، بشأن الفريق الأول لكرة القدم، عقب توديع دوري أبطال أفريقيا.

قرار جديد من الأهلي

قال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية: "أولوية ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ المشرفان على الفريق الأول لكرة القدم، حماية الفريق، وتحفيز كل العناصر، وأي عقبة أمام توروب مدرب الفريق ووليد صلاح الدين مدير الكرة للفوز بالدوري سيتم إزالتها".

وأضاف: "الشيء الوحيد لإنقاذ الموسم هو الفوز بالدوري العام، لهذا الجميع خلف الفريق، النقطة الثانية تم إبلاغ توروب بأن يكون قويا وشديدا داخل غرفة تغيير الملابس، واتخاذ أي قرار ضد أي لاعب، وسيكون المجلس مساند له".

وأوضح: "سيكون هناك تواجدا شديدا خلال الفترة المقبلة لسيد عبد الحفيظ مع الفريق، ولن يسمح بأي نوع من أنواع الخروج عن النص، وإذا قام لاعب بالاعتراض أثناء الاستبدال سواء نصا أو فعلا، سيجلس على مقاعد البدلاء، واللاعب الذي سيغضب عندما يكون بديلا سيتم استبعاده".

واختتم شوبير: "تم مناقشة كل هذه التفاصيل، لأن مجلس الإدارة يرى وجود نوع من أنواع المرونة، والباب مفتوح لرحيل أي لاعب، أي لاعب يريد الرحيل يجلب عرضا لما يليق بمكانته داخل الفريق، ويمكن اعتبار سيد عبد الحفيظ مشرفا على الكرة ومدير رياضي مع وليد صلاح الدين".

اقرأ أيضًا:

بعد غياب 19 عاما.. هشام يكن يحقق إنجازا تاريخيا مع منتخب إريتريا

بعد 11 عاما.. كل ما تريد معرفته عن مباراة فرنسا والبرازيل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أول تعليق من نجاة الصغيرة على الصورة الأخيرة المتداولة لها
وفاة الفنان اللبناني أحمد قعبور صاحب أغنية "أناديكم" بعد صراع مع السرطان
للكشف على قواه العقلية.. إيداع متهم "مذبحة كرموز" مستشفى العباسية
حدث في 8 ساعات| الحكومة توافق على الموازنة الجديدة.. وتسهيلات على التصالح
مدبولي يوجه بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتسريع تسجيل الوحدات
أمريكا تدرس توجيه "ضربة قاضية" لإيران.. أكسيوس تكشف التفاصيل
المُسيّرات الإيرانية.. كيف غيرت "شاهد" موازين القوة في الحرب؟
الصحة: حالتا وفاة ومصابان جراء موجة الطقس السيئ