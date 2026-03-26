إعلان

أجنبي يقود استعراضًا مرعبًا بالإسكندرية.. الداخلية تكشف التفاصيل

كتب : علاء عمران

03:54 م 26/03/2026

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد دراجة نارية بأداء حركات استعراضية خطرة بأحد شوارع محافظة الإسكندرية، ما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

أجنبي على حافة الخطر

وبالفحص الفني وتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه يحمل جنسية إحدى الدول، وغير متواجد داخل البلاد في الوقت الحالي.

استعراض خطر للتريند

وأظهرت التحريات أن المتهم قام بنشر المقطع منذ عامين، قبل أن يعيد نشره مرة أخرى بتاريخ 24 الجاري، في محاولة لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة والوصول إلى "التريند".

قيادة خطرة

كما رصدت الأجهزة الأمنية قيام المذكور بنشر عدة مقاطع أخرى بذات المضمون، متعمدًا استعراض مهاراته في القيادة الخطرة وتجاوز القواعد المرورية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة كافة التجاوزات التي تمس أمن وسلامة المواطنين، حتى وإن كانت قديمة أو من خارج البلاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية الإسكندرية دراجة نارية استعراض خطر السوشيال ميديا الترند مخالفات مرورية الأمن

أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

رياضة محلية

أخبار مصر

رياضة عربية وعالمية

حوادث وقضايا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

