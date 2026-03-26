كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد دراجة نارية بأداء حركات استعراضية خطرة بأحد شوارع محافظة الإسكندرية، ما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

أجنبي على حافة الخطر

وبالفحص الفني وتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه يحمل جنسية إحدى الدول، وغير متواجد داخل البلاد في الوقت الحالي.

استعراض خطر للتريند

وأظهرت التحريات أن المتهم قام بنشر المقطع منذ عامين، قبل أن يعيد نشره مرة أخرى بتاريخ 24 الجاري، في محاولة لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة والوصول إلى "التريند".

قيادة خطرة

كما رصدت الأجهزة الأمنية قيام المذكور بنشر عدة مقاطع أخرى بذات المضمون، متعمدًا استعراض مهاراته في القيادة الخطرة وتجاوز القواعد المرورية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة كافة التجاوزات التي تمس أمن وسلامة المواطنين، حتى وإن كانت قديمة أو من خارج البلاد.