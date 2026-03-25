في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين في المواقف الطارئة، كثّفت جهودها لمساعدة المواطنين في مواجهة موجة الطقس السيئ التي شهدتها بعض المحافظات، من خلال التواجد الأمني المكثف في جميع الشوارع والميادين الرئيسية لتسيير حركة المرور، وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار.

كما نشرت أجهزة الوزارة كافة التجهيزات اللوجستية اللازمة، مثل سيارات الإغاثة والدفع الرباعي والأوناش المرورية، لرفع أي معوقات مرورية ومساعدة قائدي السيارات على الطرق، فيما اتخذت قوات الحماية المدنية الإجراءات اللازمة لإزالة تجمعات المياه.

الداخلية تتصدى لموجة الطقس السيئ.. خدمات مرورية وإغاثة على الطرق

وتم رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز جميع المعدات والأطقم والقوات اللازمة للحد من آثار موجة الأمطار.

وكان للتواجد الفعال لرجال الشرطة أثر كبير في التخفيف من تداعيات الأمطار ومساعدة المواطنين، الأمر الذي لاقى استحسانهم وتقديرهم لجهود وزارة الداخلية المستمرة في تأمين حياتهم اليومية.

رجال الشرطة يواجهون الأمطار والرياح لضمان انسيابية المرور



ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتواجد المروري الفعّال على الطرق السريعة، في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من طقس غير مستقر وأمطار على الطرق السريعة والساحلية.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي بسبب منخفض في الطبقات العليا ومنخفض سطحي على سطح البحر المتوسط، ما يؤدي لتكوّن السحب الركامية وأمطار رعدية غزيرة ومتوسطة مع احتمالية سقوط البرد.



سيارات الإغاثة والدفع الرباعي على الطرق لمساعدة المواطنين المتضررين

وأوضحت أن ذروة المنخفض تختلف حسب المحافظة، مع استمرار الأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وأمطار خفيفة إلى متوسطة في جنوب الصعيد وجنوب البحر الأحمر، مع نشاط رياح محملة بالرمال والأتربة قد تقلل الرؤية الأفقية. وأضافت أن درجات الحرارة لم تصل لأدنى مستوياتها، وأن المنخفض الحالي نشاط شتوي قوي وليس منخفض فصل الربيع.