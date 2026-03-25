ضبط المتهم بتحطيم ميكروباص في الغربية



كشف قطاع الأمن بالغربية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بإحداث تلفيات بسيارة ميكروباص باستخدام عصا خشبية أثناء سيره بأحد شوارع محافظة الغربية.



تحطيم سيارة

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالفيديو، عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا، حيث تبين عدم اتزانه نفسيًا. وبسؤال شقيقه، سائق ومقيم بذات العنوان، أفاد بأن شقيقه يعاني من اضطرابات عقلية ويتلقى العلاج النفسي بإحدى المستشفيات، وأن الواقعة حدثت بتاريخ 21 الجارى أثناء توقف السيارة بالقرية محل إقامتهما.

السيارة المضبوطة

كما تم تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة، وهي ميكروباص سارية التراخيص، وبمواجهة قائدها أيد صحة الواقعة كما ذكر.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط المخالفات وحماية الممتلكات العامة والخاصة، مع متابعة أي تصرفات تعرض المواطنين أو المركبات للخطر.