ضبط المتهم بتحطيم ميكروباص في الغربية

بعد تداول فيديو.. ضبط المتهم بتحطيم سيارة ميكروباص بالغربية

كتب : علاء عمران

01:24 م 25/03/2026

كشف قطاع الأمن بالغربية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بإحداث تلفيات بسيارة ميكروباص باستخدام عصا خشبية أثناء سيره بأحد شوارع محافظة الغربية.


وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالفيديو، عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا، حيث تبين عدم اتزانه نفسيًا. وبسؤال شقيقه، سائق ومقيم بذات العنوان، أفاد بأن شقيقه يعاني من اضطرابات عقلية ويتلقى العلاج النفسي بإحدى المستشفيات، وأن الواقعة حدثت بتاريخ 21 الجارى أثناء توقف السيارة بالقرية محل إقامتهما.

كما تم تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة، وهي ميكروباص سارية التراخيص، وبمواجهة قائدها أيد صحة الواقعة كما ذكر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط المخالفات وحماية الممتلكات العامة والخاصة، مع متابعة أي تصرفات تعرض المواطنين أو المركبات للخطر.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

7 أخطاء قاتلة يقع فيها الكثير من السائقين أثناء القيادة في الأمطار
نصائح

7 أخطاء قاتلة يقع فيها الكثير من السائقين أثناء القيادة في الأمطار
نيسان مصر تعلن انتهاء عروض التخفيضات وعودة الأسعار الرسمية لجميع سياراتها
أخبار السيارات

نيسان مصر تعلن انتهاء عروض التخفيضات وعودة الأسعار الرسمية لجميع سياراتها
زاد 160 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات
اقتصاد

زاد 160 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات
الرئيس السيسي يوجه بدعم الاستثمار وحماية الصناعة المحلية وتعزيز الإنتاج
أخبار مصر

الرئيس السيسي يوجه بدعم الاستثمار وحماية الصناعة المحلية وتعزيز الإنتاج
بمقشة وابتسامة.. بطولة عامل نظافة تحت الأمطار بكفر الشيخ: "ربنا هو السند"
أخبار المحافظات

بمقشة وابتسامة.. بطولة عامل نظافة تحت الأمطار بكفر الشيخ: "ربنا هو السند"

الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟