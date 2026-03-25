شهدت شوارع ومحاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء 25 مارس، تفاوتًا في الحالة المرورية، تزامنًا مع هطول أمطار غزيرة ووجود شبورة مائية بنطاق القاهرة والجيزة، حيث سادت حالة من السيولة المرورية على أغلب الطرق، مع انتشار مكثف لرجال المرور لضمان انتظام الحركة وسلامة المركبات.

وسادت حالة من الانسياب المروري في عدد من الطرق الحيوية بالقاهرة، أبرزها الطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر، بالإضافة إلى مناطق وسط البلد مثل ميدان روكسي، ورمسيس، وعبد المنعم رياض. كما شهد كورنيش النيل حركة مرورية ميسّرة، خاصة في الاتجاه المؤدي إلى حلوان والملك الصالح.

وفي محافظة الجيزة، بدت حركة المرور مرنة نسبيًا في مدينة 6 أكتوبر والمناطق المجاورة، لا سيما في شارع المحور المركزي، بينما سجل شارع الهرم تباطؤًا ملحوظًا، نتيجة استمرار أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق عند تقاطع المريوطية، إلى جانب ازدحام في مناطق مثل المساحة، والعريش، ومدكور، والطالبية.

تحركات عاجلة للمرور تواكب موجة الطقس السيئ

وأضافت الإدارة العامة للمرور أن الطرق لم تتأثر بسقوط الأمطار، وأنه يتم رصد أي معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة على كافة الطرق.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من سيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة والرئيسية تحسبًا لأي طوارئ، مع استمرار تفعيل الخط الساخن (01221110000) لتلقي بلاغات واستغاثات المواطنين.

تحذيرات من الطقس السيئ اليوم



وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تعرض البلاد لحالة قوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم، تشمل أغلب أنحاء الجمهورية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط ملحوظ للرياح، وانخفاض في درجات الحرارة.

وأوضحت أن السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ستشهد أمطارًا غزيرة تكون رعدية أحيانًا، وقد يصاحبها تساقط حبات البرد، وذلك على محافظات مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، والغربية، والمنوفية، والشرقية.

وأضافت أن فرص الأمطار تمتد إلى مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد؛ حيث تكون متوسطة الشدة، وقد تغزر خلال فترات النهار، مع احتمالية أن تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانًا، وتشمل القاهرة الكبرى، والفيوم، وبني سويف، والمنيا. كما أشارت إلى فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد، والصحراء الغربية، وجنوب البحر الأحمر.

وحذّرت الأرصاد من احتمالية تشكّل السيول على مناطق من شبه جزيرة سيناء، وشمال محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى خليجي السويس والعقبة، نتيجة شدة الأمطار الرعدية.

وفيما يتعلق بحالة الرياح، لفتت الهيئة إلى نشاطها بسرعة تتراوح بين 40 و50 كم/س، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، فضلًا عن إثارة الرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر في بعض المناطق، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية، لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى نحو 17 درجة مئوية.