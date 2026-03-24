بعد تحذيرات الطقس السيئ.. 8 نصائح لقيادة السيارة وسط الأمطار

تواصل الأجهزة المعنية، تحذيرتها للمواطنين من طقس يوم غد الأربعاء، والذي من المتوقع أن يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتستمر حتى الجمعة المقبلة.

ووفقًا للأرصاد الجوية، ستتعرض مدن ومحافظات الجمهورية إلى موجة من الأمطار متفاوتة الشدة، ونشاط للرياح على كافة الأنحاء.

وتعد قيادة السيارات من المهام الصعبة في هذه الأجواء حيث تزداد مخاطر الحوادث، وخاصة عند القيادة بالطرق المبتلة بفعل تجمع الأمطار، مع ارتفاع درجة صعوبة التحكم بالسيارة لانخفاض تأثير الفرامل.

ويرصد التقرير التالي أبرز النصائح التي يجب اتباعها للقيادة بأمان أثناء تساقط الأمطار:

الحذر من المنخفضات

في الأماكن المنخفضة غالبًا ما تتجمع مياه الأمطار فيها وهو ما يسبب انزلاق السيارة على الماء، مما يفقد الإطارات تماسكها بأرضية الطريق، ولا يمكن التحكم بالسيارة، وهنا يُنصح برفع القدم عن دواسة الوقود و الإمساك بالمقود وفصل المحرك عن الحركة.

ميكانيكية السيارة

لمزيد من الحذر يجب التأكد من فاعلية ميكانيكا السيارة ودوائرها الكهربية ومساحات الزجاج والمكابح قبل استقلال السيارة.

نوافذ السيارة

لمنع تكثف البخار على زجاج السيارة يجب الاستعانة بفتحات التهوية أو فتح النوافذ ولو قليلاً لتجديد الهواء في المقصورة.

الطرق الزراعية والصحراوية

يجب خفض سرعة السيارة وزيادة التركيز والانتباه عند المرور عبر بالمناطق الزراعية والصحراوية خاصةً في الصباح، ذلك لارتفاع احتمالية تعرض تلك الطرق للإصابة بالشبورة الكثيفة ببعض مناطقها أو تراكم مياه الأمطار بها.

تشغيل أضواء السيارة

ينصح الخبراء؛ بتشغيل أضواء السيارة الأمامية والخلفية؛ حيث إن الضوء النهاري يعمل فقط في الأمام، في حين تبقى الإضاءة الخلفية مظلمة.

مسافة كافية

يجب عليك ترك مسافة كافية بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتفادى أي تصادمات مفاجئة.

استخدام الفرامل

يجب الحذر عند استخدام الفرامل لأن الأرض الزلقة بفعل الماء تقلل من معامل الاحتكاك مع الإطارات وهو ما ينعكس بالسلب على فاعلية المكابح.

ترك الموبايل

حذر الخبراء؛ أن الخطر الكبير يكمن في تشتيت الانتباه؛ فصحيح أن قائد السيارة لا ينبغي أن يصرف انتباهه إلى الهاتف أو جهاز اللاب توب في جميع أوقات العام، إلا أن الأمر يزداد أهمية في فصل الشتاء؛ حيث يجب أن تكون الاستجابة فيهما بشكل أسرع.

اقرأ أيضًا:

القصة الحقيقية وراء فيديو اختطاف مزعوم في مركز الواسطى

بدأت بمعاكسة وانتهت بعقر كلب.. ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في بولاق الدكرور

المحكمة في حيثيات رفض دعوى تعويض عفاف شعيب ضد محمد سامي: لم تقدم أوجه دفاع جديدة



