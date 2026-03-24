أول تعليق من فتاة الأتوبيس بعد براءة المتهم: أي حد هيتعدى عليا هتخذ ضده الاجراءات القانونية

كتب : أحمد عادل

09:47 م 24/03/2026

فتاة الأتوبيس "مريم ش" في مقطع فيديو عبر حسابها عل

نشرت فتاة الأتوبيس "مريم .ش" مقطع فيديو عبر حسابها على "تيك توك"، عقب صدور حكم من محكمة جنح المقطم ببراءة الشاب المتهم بالتحرش بها داخل أتوبيس نقل عام بمنطقة المقطم.

تعليق فتاة الأتوبيس على حكم البراءة

وقالت الفتاة في الفيديو: "لما بيحصل مشكلة علمونا إن احنا نوثق ونصور وعلمونا إننا نتكلم ونقول، وأنا صورت اللي حصلي وصورت كل حاجة، والفيديو موضح كل تعدي، واللي ميشوفش الفيديو يبقى أعمى".

وأضافت: "الحكم بالبراءة مش هو الحكم النهائي، وأي حد هيتعدى عليا على السوشيال ميديا هتخذ ضده الإجراءات القانونية، وأي حد في الواقع هيفكر يأذيني هتخذ ضده الإجراءات القانونية".

وتابعت: "غير مسموح بأي شكل من الأشكال إن حد يكذب الضحية أو يكذب روايتي، لأن أنا صادقة مليون في المية، وأنا مش محتاجة أدعي على حد بالباطل، ولا محتاجة أشهّر بحد أو أشهّر بسمعتي، ولا أخاطر بحياتي أو أخسر شغلي".

وقضت محكمة جنح المقطم، اليوم الثلاثاء، ببراءة الشاب المتهم بالتحرش بفتاة تدعى "م. ش"، داخل اتوبيس نقل العام، ورفض الدعوى المدنية.

غلق المحال 9 مساء| دليلك الشامل لفهم القرار.. وعلى من يطبق؟
