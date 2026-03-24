بدأت بمعاكسة وانتهت بعقر كلب.. ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في بولاق الدكرور

كتب : علاء عمران

04:55 م 24/03/2026

ضبط طرفي مشاجرة بولاق الدكرور والأسلحة المستخدمة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالجيزة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، الثلاثاء، إن الواقعة حدثت بتاريخ 21 الجاري بين طرف أول مكون من 4 أشخاص (إثنان منهم مصابان بجروح وسحجات متفرقة)، وطرف ثانٍ مكون من 7 أشخاص (أحدهم مصاب بعضة كلب)، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

ووقعت المشاجرة إثر معاكسة إثنين من الطرف الثاني لسيدة من الطرف الأول، وحال محاولة أحد الأهالي فض المشاجرة، قام كلب غير مرخص بعقر أحد أفراد الطرف الثاني محدثًا إصابته.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم عصا خشبية وسلاح أبيض، وضبط مالك الكلب والكلب محل الواقعة (جاري إيداعه بالجهات البيطرية). وبمواجهتهم أقروا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

