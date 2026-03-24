أسدلت محكمة مستأنف الاقتصادية، الستار على حيثيات حكمها برفض دعوى الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، والتي تطالب فيها بإلزامه بدفع تعويض 5 ملايين جنيه، واتهامه بالسب والقذف.

حيثيات رفض دعوى مطالبة عفاف شعيب لمحمد سامي بتعويض 5 ملايين

وجاء في حيثيات الحكم، أنه كان البين للمحكمة بمطالعتها لأوراق الدعوى أن حكم الطعن قد جاء صحيحًا متفقًا مع الواقع والقانون، وقدم على أسباب مقبولة وكافية لحملها وتؤدى إلى ما انتهى إليه فى منطوقه.

وتابعت الحيثيات، أنه لم يقدم المستأنف أوجه دفاع جديدة فى جوهرها عما قدمه لمحكمة أول درجة التى تكفل الحكم المستأنف بالرد عليها.

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع برفضه وألزمت المستأنفة بالمصروفات الجنائية وأتعاب المحاماة.

