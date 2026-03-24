حيثيات رفض دعوى مطالبة عفاف شعيب لمحمد سامي بتعويض 5 ملايين

المحكمة في حيثيات رفض دعوى تعويض عفاف شعيب ضد محمد سامي: لم تقدم أوجه دفاع جديدة

كتب : أحمد عادل

03:59 م 24/03/2026

محمد سامي و عفاف شعيب

أسدلت محكمة مستأنف الاقتصادية، الستار على حيثيات حكمها برفض دعوى الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، والتي تطالب فيها بإلزامه بدفع تعويض 5 ملايين جنيه، واتهامه بالسب والقذف.

وجاء في حيثيات الحكم، أنه كان البين للمحكمة بمطالعتها لأوراق الدعوى أن حكم الطعن قد جاء صحيحًا متفقًا مع الواقع والقانون، وقدم على أسباب مقبولة وكافية لحملها وتؤدى إلى ما انتهى إليه فى منطوقه.

وتابعت الحيثيات، أنه لم يقدم المستأنف أوجه دفاع جديدة فى جوهرها عما قدمه لمحكمة أول درجة التى تكفل الحكم المستأنف بالرد عليها.

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع برفضه وألزمت المستأنفة بالمصروفات الجنائية وأتعاب المحاماة.

اقرأ أيضا:

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية الأربعاء والخميس
الأزهر

تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية الأربعاء والخميس
يطاردهما "المرشد الميت".. هل تكتب حرب إيران نهاية ترامب ونتنياهو؟
شئون عربية و دولية

يطاردهما "المرشد الميت".. هل تكتب حرب إيران نهاية ترامب ونتنياهو؟
رد رسمي.. قطر تكشف موقفها من الوساطة بين واشنطن وطهران
شئون عربية و دولية

رد رسمي.. قطر تكشف موقفها من الوساطة بين واشنطن وطهران
الأم أرسلت ابنها لشراء أمواس ذبحهم.. تفاصيل محضر ومعاينة مسرح جريمة كرموز
أخبار المحافظات

الأم أرسلت ابنها لشراء أمواس ذبحهم.. تفاصيل محضر ومعاينة مسرح جريمة كرموز
وول ستريت جورنال: دول الخليج في طريقها للانضمام إلى الحرب ضد إيران
شئون عربية و دولية

وول ستريت جورنال: دول الخليج في طريقها للانضمام إلى الحرب ضد إيران

موعد عيد الأضحى المبارك 2026- اضغط للتفاصيل
حالة الطقس.. الأرصاد: موجة طقس قوية تبدأ خلال ساعات- اضغط للتفاصيل
صور- طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية إلكترونيًّا وعبر "مدرستنا 3"