إعلان

أول تعليق رسمي من الداخلية على واقعة ضرب "سيدة المعصرة"

كتب : علاء عمران

11:07 ص 24/03/2026

ملابسات الاعتداء على سيدة المعصرة وشقيقها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تضمن مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة إحدى السيدات من تعدّي مجموعة من الأشخاص عليها أمام محل عملها بمنطقة المعصرة بالقاهرة.

تفاصيل تعدي 3 أشخاص على سيدة وشقيقها بالمعصرة

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص أمكن تحديد الشاكية، وهي مالكة المحل، مقيمة بدائرة قسم شرطة المعصرة، مصابة بكدمات وجروح متفرقة. وبسؤالها، أكدت تعرضها وشقيقها (طالب مصاب بجروح قطعية) للضرب من قبل ثلاثة أشخاص بسبب خلافات حول الجيرة.

ملابسات الاعتداء على سيدة المعصرة وشقيقها

وأمكن ضبط المتهمين الثلاثة، اثنان منهم مصابان بكدمات وجروح متفرقة، وبحوزتهم عصوين خشبيتين. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأشاروا إلى أن شقيق الشاكية تسبب في إصابتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

اقرأ أيضا:

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيدة المعصرة وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي مشاجرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

5 وجبات تساعدك على الشعور بالنشاط والسعادة كل يوم
نصائح طبية

5 وجبات تساعدك على الشعور بالنشاط والسعادة كل يوم
دوي انفجار في تل أبيب جراء صاروخ إيراني وتصاعد أعمدة دخان
شئون عربية و دولية

دوي انفجار في تل أبيب جراء صاروخ إيراني وتصاعد أعمدة دخان
"فستان قصير".. جورجينا بإطلالة جريئة من أحدث ظهور على السوشيال ميديا (صور)
زووم

"فستان قصير".. جورجينا بإطلالة جريئة من أحدث ظهور على السوشيال ميديا (صور)
طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية إلكترونيًّا وعبر "مدرستنا 3"
مدارس

طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية إلكترونيًّا وعبر "مدرستنا 3"
سعر الدولار اليوم يقفز مقابل الجنيه خلال أول تعاملات البنوك بعد إجازة عيد
أخبار البنوك

سعر الدولار اليوم يقفز مقابل الجنيه خلال أول تعاملات البنوك بعد إجازة عيد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان