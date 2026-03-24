كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تضمن مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة إحدى السيدات من تعدّي مجموعة من الأشخاص عليها أمام محل عملها بمنطقة المعصرة بالقاهرة.

تفاصيل تعدي 3 أشخاص على سيدة وشقيقها بالمعصرة

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص أمكن تحديد الشاكية، وهي مالكة المحل، مقيمة بدائرة قسم شرطة المعصرة، مصابة بكدمات وجروح متفرقة. وبسؤالها، أكدت تعرضها وشقيقها (طالب مصاب بجروح قطعية) للضرب من قبل ثلاثة أشخاص بسبب خلافات حول الجيرة.

ملابسات الاعتداء على سيدة المعصرة وشقيقها

وأمكن ضبط المتهمين الثلاثة، اثنان منهم مصابان بكدمات وجروح متفرقة، وبحوزتهم عصوين خشبيتين. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأشاروا إلى أن شقيق الشاكية تسبب في إصابتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

