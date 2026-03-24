كشف الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الادعاء بقيام قائد سيارة "ميكروباص" بالاصطدام بأحد الأشخاص والهرب في سوهاج.

وبالفحص أمكن تحديد المجني عليه، عامل مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، مصاب بكدمة بالذراع، وأقر أن الواقعة حدثت بتاريخ 19 الجاري أثناء سيره، ولم يحرر محضرًا بسبب تماثله للشفاء.

القبض على سائق ميكروباص دهس عامل بسوهاج وهرب

وتم تحديد وضبط السيارة الميكروباص المشار إليها، والتي كانت بدون رخصة تسيير، وقائدها سائق لا يحمل رخصة قيادة، ومقيم بدائرة مركز شرطة المراغة.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وعلل هروبه خشية ضبطه وتعدي الأهالي عليه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

اقرأ أيضا:

