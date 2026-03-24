ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-3-2026، مقارنة بتعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 13.96 جنيه للشراء، و14.02 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.96 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و14.03 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.

بنك القاهرة: 13.96 جنيه للشراء، و14.02 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.93 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و14.02 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

البنك التجاري الدولي: 14 جنيهًا للشراء، بزيادة 11 قرشًا، و14.03 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.

