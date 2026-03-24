العنب من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية التي تساهم في دعم صحة القلب عند تناوله كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.

ما هي مضادات الأكسدة الموجودة في العنب وكيف تحمي القلب؟

بحسب "هيلث لاين"، العنب يحتوي على بوليفينولات وفلافونويدات ومركب الريسفيراترول، وهي مضادات أكسدة قوية تساعد على محاربة الالتهابات وتقليل الإجهاد التأكسدي في خلايا الجسم هذه العملية تحمي خلايا القلب من التلف وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب المزمنة.

كيف يؤثر العنب على ضغط الدم ووظيفة الأوعية الدموية؟

العنب مصدر غني بـ البوتاسيوم، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم من خلال موازنة تأثير الصوديوم في الجسم. كما يمكن أن يحسن مرونة الأوعية الدموية وتدفق الدم، مما يقلل الضغط على القلب ويعزز الأداء القلبي العام.

هل العنب يؤثر على مستويات الكوليسترول؟

يحتوي العنب على الألياف ومركبات مضادة للأكسدة قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL وزيادة الكوليسترول الجيد HDL هذا التوازن يقلل من خطر تراكم الترسبات في الشرايين ويحمي القلب على المدى الطويل.

كيف يكون العنب جزءًا من نظام غذائي صحي للقلب؟

رغم أن فاكهة واحدة لا تُنقذ القلب وحدها، فإن إدراج العنب بانتظام ضمن نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحة القلب الجمع بين العنب والعادات الغذائية الصحية يعزز حماية القلب ويقلل من المخاطر المرتبطة بأمراض القلب.

120 جنيهًا للكيلو العنب.. والشعبة توضح أسباب ارتفاع أسعاره بالأسواق

انتبه من الإفراط في تناوله.. 4 آثار جانبية للعنب (صور)

فاكهة صغيرة بقيمة كبيرة.. 4 فوائد صحية لتناول العنب بانتظام





