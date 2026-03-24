استمراراً لجهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالألعاب النارية وحيازتها وترويجها، كثفت الأجهزة الأمنية حملاتها لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها.

وقام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن بتوجيه حملات أمنية أسفرت عن ضبط 46 قضية تضمنت أكثر من 600 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وحذر القانون رقم 58 لسنة 1937 من حيازة أو تصنيع الألعاب النارية دون ترخيص، حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام إذا ارتُكبت الجريمة لأغراض إرهابية، مع مصادرة المضبوطات والأماكن ووسائل النقل المستخدمة.

كما يشمل القرار الوزاري رقم 1872 لسنة 2004 المواد التي تُعد مفرقعات، مثل البارود الأسود والمواد المستخدمة في تصنيع "البومب" و"الصواريخ" و"الشماريخ" وسائر الألعاب النارية.

اقرأ أيضا:

