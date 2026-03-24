الموز من الفواكه الشائعة والمحبوبة عالميًا، وهو ليس فقط لذيذ المذاق وسهل الأكل، بل يحتوي أيضًا على مجموعة من العناصر الغذائية التي يمكن أن تدعم صحة قلبك عند تناوله كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.

هل الموز غني بالبوتاسيوم والمغذيات الضرورية

بحسب "هيلث لاين"، الموز مصدر ممتاز لـ البوتاسيوم، وهو معدن أساسي يلعب دورًا مهمًا في تنظيم ضغط الدم يساعد البوتاسيوم الجسم على التخلص من الصوديوم الزائد عبر البول، مما قد يقلل من ارتفاع ضغط الدم وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الموز على المغنيسيوم والألياف والفيتامينات مثل فيتامين C، وكلها عناصر غذائية تُسهم في تقليل مخاطر الإصابة بمشكلات القلب والأوعية الدموية.

هل الموز يدعم ضغط الدم وصحة الأوعية الدموية

الألياف والبوتاسيوم في الموز يمكن أن يساعدا في الحفاظ على ضغط دم طبيعي وتقليل التوتر على جدران الأوعية الدموية وفقًا للدراسات، قد يرتبط تناول كميات كافية من البوتاسيوم بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل.

هل الموز يحتوي على مضادات الأكسدة ويحسن صحة القلب

الموز يحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات، التي تكافح الالتهابات وتُقلل الضغط التأكسدي وهما عاملان يمكن أن يؤثرا سلبًا على صحة القلب إذا ارتفعا.

فوائد أخر للموز



الموز ليس علاجًا سحريًا لصحة القلب، لكنه فاكهة مفيدة يمكن أن تُساهم في حماية قلبك عند إدراجه ضمن نظام غذائي صحي يحتوي على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية، البوتاسيوم، الألياف، والمضادات الأكسدة في الموز تدعمان ضغط الدم وتُقللان مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

تعرف على فوائد الموز

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الموز على الريق - مفاجاة

الموز الأحمر في الأسواق.. الكيلو بـ250 جنيها ولهذا أسعاره مرتفعة







