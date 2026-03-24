كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول أظهر عددًا من الأشخاص يستقلون مركبة "تروسيكل" ويجوبون أحد شوارع محافظة قنا، مستخدمين مكبرات صوت، بينهم اثنان بدون ملابس علوية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع الذي أثار جدلًا واسعًا، حيث ظهر الشباب في حالة لهو ورقص داخل أحد شوارع مدينة نجع حمادي، في مشهد مخالف للعادات العامة.

احتفال بعيد الفطر يتحول لقضية أمنية



وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وتبين أنهم 7 طلاب مقيمون بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بمحافظة قنا.

وبمواجهتهم، أقر الطلاب بارتكاب الواقعة، موضحين أن ما قاموا به جاء احتفالًا بعيد الفطر المبارك، دون قصد إثارة الجدل أو مخالفة القانون.

وبإرشادهم، تم ضبط مركبة التروسيكل المستخدمة بدون لوحات معدنية و2 مكبر صوت، وتم التحفظ على المركبة والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

اقرأ أيضا:

