لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق تنيدة منفلوط بالقرب من محافظة الوادي الجديد، بعد اصطدامها بتبة من الكثبان الرملية.

نقل المصابين

وعلى الفور، جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

إخطار الأجهزة الأمنية

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي يستقلها 3 أشخاص بطريق تنيدة منفلوط، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.