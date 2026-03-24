إعلان

مصرع شخص وإصابة اثنين في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

12:39 م 24/03/2026

انقلاب سيارة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق تنيدة منفلوط بالقرب من محافظة الوادي الجديد، بعد اصطدامها بتبة من الكثبان الرملية.

نقل المصابين

وعلى الفور، جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

إخطار الأجهزة الأمنية

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي يستقلها 3 أشخاص بطريق تنيدة منفلوط، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان