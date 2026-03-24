استمراراً للضربات الأمنية ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا إتجار بالنقد الأجنبي، بقيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ضبط عملات أجنبية مهربة ودقيق مدعم

وفي إطار جهود الداخلية لحماية المستهلكين وضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتهم المكبرة لضبط المخالفات التموينية، والتي أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط أكثر من 8 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم لدى المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)



علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق