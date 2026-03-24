السيطرة على حريق محدود داخل مصنع بالقناطر الخيرية

كتب : أسامة علاء الدين

12:37 م 24/03/2026

الحماية المدنية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود اندلع داخل مصنع بطريق الحادثة بدائرة مركز القناطر الخيرية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

انتقال الأجهزة الأمنية

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، حيث تم التعامل مع النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها لباقي أجزاء المصنع.

التحقيقات والإجراءات القانونية

تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، حيث تم انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وتحديد حجم الخسائر، إلى جانب تكليف المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وملابساتها.

