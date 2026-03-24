واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على جميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 107,720 مخالفة متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

كما تم فحص 563 سائقًا، وتبين إيجابية 9 حالات تعاطي مواد مخدرة. وفي حملات المرور والانضباط بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 494 مخالفة متنوعة، شملت تحميل ركاب، مخالفات شروط التراخيص، مخالفات أمن ومتانة، وضبط 13 محكومًا عليهم، مع التحفظ على 3 سيارات لمخالفتهم قوانين المرور.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.