بحوزتهما مخدرات..الداخلية تضبط المتهمين بالتعدي على شاب بالسلاح الأبيض في الساحل

كتب : علاء عمران

02:09 م 23/03/2026

المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تعرض نجل إحدى السيدات للتعدي من شخصين باستخدام سلاح أبيض وإصابته بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 الجاري تلقى قسم شرطة الساحل بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبال عاطل له معلومات جنائية، مصاب بجروح قطعية متعددة، برفقة والدته الظاهرة في الفيديو.

وتم تحديد أن المشاجرة وقعت مع عاطلين آخرين لهم معلومات جنائية بسبب خلافات مالية سابقة.

وأمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وفرد محلي، بالإضافة إلى السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء.
اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهما بحيازة المخدرات بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن النفس.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

