واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات والجرائم بكافة صورها خلال 24 ساعة.

في قطاع أمن المنافذ، أسفرت الجهود عن ضبط 25 قضية في الأمن العام، وتنفيذ 84 حكمًا قضائيًا، وضبط 1999 مخالفة مرورية، إضافةً إلى 4 قضايا متعلقة بالهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

وفي مجال الأمن الاقتصادي، تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 949 قضية متنوعة داخل مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية، فيما ضبطت شرطة الكهرباء 903 قضايا سرقة تيار كهربائي ومخالفات التعاقد.

واتخذت الأجهزة كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات المكثفة على جميع المنافذ وعلى مستوى الجمهورية لضمان السيطرة الأمنية ومواجهة المخالفات.

