إعلان

المنافذ والنقل والكهرباء.. الداخلية تحسم المخالفات خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:42 م 23/03/2026 تعديل في 12:46 م

أمن المنافذ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات والجرائم بكافة صورها خلال 24 ساعة.

في قطاع أمن المنافذ، أسفرت الجهود عن ضبط 25 قضية في الأمن العام، وتنفيذ 84 حكمًا قضائيًا، وضبط 1999 مخالفة مرورية، إضافةً إلى 4 قضايا متعلقة بالهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

وفي مجال الأمن الاقتصادي، تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 949 قضية متنوعة داخل مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية، فيما ضبطت شرطة الكهرباء 903 قضايا سرقة تيار كهربائي ومخالفات التعاقد.

واتخذت الأجهزة كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات المكثفة على جميع المنافذ وعلى مستوى الجمهورية لضمان السيطرة الأمنية ومواجهة المخالفات.

وزارة الداخلية مخالفات مرورية الكهرباء النقل

أحدث الموضوعات

أخبار مصر

تحرك حاسم خلال العيد.. إزالة تعديات بـ 21 محافظة وتنفيذ قرارات فورية
أخبار العقارات

20 يومًا وينتهي التقديم.. خطوات حجز السكن البديل لمتضرري الإيجار القديم
اقتصاد

سعر الذهب العالمي يتراجع بأكثر من 4% خلال تعاملات اليوم.. فما الأسباب؟
أخبار المحافظات

أول صورة لضحايا "مذبحة كرموز" بالإسكندرية

شئون عربية و دولية

ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات "مثمرة" مع إيران لوقف شامل للحرب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات مثمرة مع إيران لوقف شامل للحرب
