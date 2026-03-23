كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعرض سيدة للاعتداء من قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، حيث اعتدى عليها بالسب والدفع ما أدى لإصابتها بكدمات متفرقة.

الداخلية تضبط سائق نقل ذكي اعتدى على سيدة بالسب والدفع بالجيزة

وبالفحص، تم تحديد الشاكية، مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة، التي أفادت أن السائق اعتدى عليها أثناء معاتبته له بسبب تأخره في توصيل والدتها.

وتم ضبط السائق، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، وأقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل النيابة.

