سائق نقل ذكي يعتدي على راكبة بالجيزة.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : علاء عمران

12:42 م 23/03/2026

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعرض سيدة للاعتداء من قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، حيث اعتدى عليها بالسب والدفع ما أدى لإصابتها بكدمات متفرقة.

وبالفحص، تم تحديد الشاكية، مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة، التي أفادت أن السائق اعتدى عليها أثناء معاتبته له بسبب تأخره في توصيل والدتها.

وتم ضبط السائق، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، وأقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل النيابة.

