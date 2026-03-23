جريمة أمام المدرسة.. محاكمة المتهم بقتل طليقته السبت | تفاصيل

كتب : مصراوي

10:24 ص 23/03/2026

المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة

تبدأ محكمة الجنايات وأمن الدولة، المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، السبت المقبل 28 مارس، نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مقتل صابرين"، والمتهم فيها طليقها بقتلها أمام مدرسة نجلهما.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي، ومحمد مرعي، ووائل مكرم، وأمانة سر أشرف حسن.

مأساة أمام المدرسة.. خلافات تنتهي بدماء

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم رضا إسماعيل محمد إلى المحاكمة، بتهمة قتل المجني عليها صابرين ممدوح حامد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، أثناء عودتها إلى منزلها عقب اصطحاب نجلهما من المدرسة، حيث اعتدى عليها مستخدمًا سلاحًا أبيض، موجهًا لها عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها.

تفاصيل "مقتل صابرين"

وأفاد شهود عيان في التحقيقات بأنهم لاحظوا مشادة بين رجل وامرأة، فاقتربوا لمعرفة ما يحدث، ليتبين أنهما يتنازعان على طفل بينهما. وتطورت المشادة إلى صراخ من المجني عليها، ومع تمسك كل منهما بالطفل، أخرج المتهم سلاحًا أبيض (سكينًا)، وأسقطها أرضًا، ثم سدد لها عدة طعنات قبل أن يفر هاربًا.

وأضافت التحقيقات أنه تم ضبط المتهم لاحقًا، حيث أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك بعدم تمكينه من رؤية أطفاله، وعلمه بزواج المجني عليها عرفيًا، ورفضها إقامة الأطفال معه، فضلًا عن إقامتها عدة دعاوى ضده أمام محاكم الأسرة.

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

"رفقة عباس".. حسن شحاتة يخطف الأنظار في مباراة الزمالك وأوتوهو بكأس الكونفدرالية
أمطار خفيفة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم
لجميع المراحل.. مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026
9 حفلات بـ 40 جنيهًا.. سينما الشعب بالزقازيق ترفع شعار "العيد للجميع" (صور)
هرمون السعادة "المجاني".. خطوات بسيطة لرفع الدوبامين طبيعياً كل يوم
"بعد اجتماع مطول".. بيان عاجل من النادي الأهلي عقب توديع دوري أبطال أفريقيا
بيان هام من الخارجية بشأن أوضاع المصريين في دول الخليج
هل تنقلب حرب إيران لمواجهة طويلة الأمد؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
تفاصيل حادث سقوط المروحية القطرية.. 6 وفيات وعمليات بحث متواصلة
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة