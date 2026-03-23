

تبدأ محكمة الجنايات وأمن الدولة، المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، السبت المقبل 28 مارس، نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مقتل صابرين"، والمتهم فيها طليقها بقتلها أمام مدرسة نجلهما.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي، ومحمد مرعي، ووائل مكرم، وأمانة سر أشرف حسن.

مأساة أمام المدرسة.. خلافات تنتهي بدماء

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم رضا إسماعيل محمد إلى المحاكمة، بتهمة قتل المجني عليها صابرين ممدوح حامد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، أثناء عودتها إلى منزلها عقب اصطحاب نجلهما من المدرسة، حيث اعتدى عليها مستخدمًا سلاحًا أبيض، موجهًا لها عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها.

تفاصيل "مقتل صابرين"

وأفاد شهود عيان في التحقيقات بأنهم لاحظوا مشادة بين رجل وامرأة، فاقتربوا لمعرفة ما يحدث، ليتبين أنهما يتنازعان على طفل بينهما. وتطورت المشادة إلى صراخ من المجني عليها، ومع تمسك كل منهما بالطفل، أخرج المتهم سلاحًا أبيض (سكينًا)، وأسقطها أرضًا، ثم سدد لها عدة طعنات قبل أن يفر هاربًا.

وأضافت التحقيقات أنه تم ضبط المتهم لاحقًا، حيث أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك بعدم تمكينه من رؤية أطفاله، وعلمه بزواج المجني عليها عرفيًا، ورفضها إقامة الأطفال معه، فضلًا عن إقامتها عدة دعاوى ضده أمام محاكم الأسرة.

