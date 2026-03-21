إعلان

الخلاف على أرض.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة حوش عيسى

كتب : صابر المحلاوي

11:26 م 21/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام القائم على النشر بتصوير أحد الأشخاص أثناء محاولته التعدي عليه بمحافظة البحيرة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 من الشهر الجاري نشبت مشاجرة بين طرف أول مكوّن من مزارع ووالدته، وطرف ثانٍ مزارع، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، وذلك بسبب خلافات متعلقة بالجيرة بالأرض الزراعية.

وتبادل الطرفان التعدي بالضرب خلال المشاجرة، دون وقوع أي إصابات، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم في حينه. وبمواجهتهم، تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بشأن الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت إخلاء سبيلهم عقب تصالح الطرفين وإنهاء النزاع.

مشاجرة حوش عيسى مشاجرة مزارعين أمن البحيرة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان