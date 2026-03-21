كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام القائم على النشر بتصوير أحد الأشخاص أثناء محاولته التعدي عليه بمحافظة البحيرة.

فيديو متداول يكشف مشاجرة حوش عيسى

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 من الشهر الجاري نشبت مشاجرة بين طرف أول مكوّن من مزارع ووالدته، وطرف ثانٍ مزارع، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، وذلك بسبب خلافات متعلقة بالجيرة بالأرض الزراعية.

وتبادل الطرفان التعدي بالضرب خلال المشاجرة، دون وقوع أي إصابات، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم في حينه. وبمواجهتهم، تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بشأن الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت إخلاء سبيلهم عقب تصالح الطرفين وإنهاء النزاع.