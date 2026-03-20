إعلان

أسطوانات غاز بالمياه.. الأمن يكشف كواليس واقعة "نصب التروسيكل" بالمنوفية

كتب : علاء عمران

07:04 م 20/03/2026

الأمن يكشف واقعة بيع أسطوانات بوتاجاز مملوءة بالمي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بمقطع فيديو، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام شخصين يستقلان مركبة "تروسيكل" ببيع أسطوانات بوتاجاز مملوءة بالمياه في محافظة المنوفية.

وفق بيان للوزارة، كشفت التحريات عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن الفحص الدقيق للفيديو مكّن الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المركبة المستخدمة، والتي تبين أنها بدون لوحات معدنية، كما تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

تم ضبط المتهمين، وهما عاطلان مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون، وبحوزتهما عدد من أسطوانات البوتاجاز المعبأة بالمياه.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد التحايل على المواطنين وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

وزارة الداخلية أسطوانات بوتاجاز النصب على المواطنين المنوفية مركز أشمون

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مأساة أول أيام العيد.. وفاة 4 أطفال إثر سقوط عربة كارو بترعة في دمياط
أخبار المحافظات

مأساة أول أيام العيد.. وفاة 4 أطفال إثر سقوط عربة كارو بترعة في دمياط
الناتو يسحب قواته من العراق ويعيدها إلى أوروبا
شئون عربية و دولية

الناتو يسحب قواته من العراق ويعيدها إلى أوروبا
حزب الله يرد على اتهامات إماراتية بتأسيس شبكة إرهابية
شئون عربية و دولية

حزب الله يرد على اتهامات إماراتية بتأسيس شبكة إرهابية
مفارقة القوة و"أفضلية" سفّاح تاريخي.. من أين جاء نتنياهو بافتراءاته عن
شئون عربية و دولية

مفارقة القوة و"أفضلية" سفّاح تاريخي.. من أين جاء نتنياهو بافتراءاته عن
خطيب الجامع الأزهر: الله أرسل الرسل بشرائع السلام لتعيش المجتمعات آمنة
أخبار

خطيب الجامع الأزهر: الله أرسل الرسل بشرائع السلام لتعيش المجتمعات آمنة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الداخلية تكشف كواليس فيديو صلاة عيد الفطر المثير للجدل في النزهة