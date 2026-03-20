كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بمقطع فيديو، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام شخصين يستقلان مركبة "تروسيكل" ببيع أسطوانات بوتاجاز مملوءة بالمياه في محافظة المنوفية.

وفق بيان للوزارة، كشفت التحريات عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن الفحص الدقيق للفيديو مكّن الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المركبة المستخدمة، والتي تبين أنها بدون لوحات معدنية، كما تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

أسطوانات غاز مضروبة

تم ضبط المتهمين، وهما عاطلان مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون، وبحوزتهما عدد من أسطوانات البوتاجاز المعبأة بالمياه.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد التحايل على المواطنين وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.