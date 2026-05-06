سطو بسنجة وخرطوش .. الجنايات تعاقب "نشالين نص الليل" بأحكام رادعة

قضت الدائرة "31" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار هاني لويس عبد الملك، بمعاقبة 3 متهمين بأحكام متفاوتة على خلفية اتهامهم بسرقة "مندوب مبيعات" وآخر عن طريق الإكراه بسلاح ناري وأبيض على الطريق الدائرى بنطاق دائرة الوراق شمال الجيزة.



وتضمن الحكم الصادر من المحكمة، أولا؛ معاقبة المتهم الأول (حدث) بالسجن 5 سنوات، بينما عاقبت المتهم الثاني والثالث بالسجن المشدد 7 سنوات و الزمتهما المصاريف الجنائية.



ترأس هيئة الدائرة المستشار هاني لويس عبد الملك رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد حسن محمد، و أحمد أحمد دعبس، وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.



وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 15774 لسنة 2025 جنايات الوراق والمقيدة برقم 6522 لسنة 2025، أن"سيف . ش"، و "سعيد . ا"، و "محمد . ع"، سرقوا المجنى عليهما "حازم . ح"، "أمين . ح"، كرهًا بالطريق العام ليلاً، بأن استوقفوا حال استقلالهما دراجة نارية على الدائري.

نشالين نص الليل



وتابعت النيابة العامة أن المتهم الثاني أشهر في وجهما سلاح أبيض "سنجة" وبث في نفسهما الرعب و استطاعا بتلك الوسيلة القسرية شل مقاومتهما والاستيلاء على المنقولات الخاصة بهما "دراجة نارية"، بينما وجهت النيابة للمتهم الثالث تهمة حمل سلاح ناري "فرد خرطوش" لبث الرعب في نفس المجني عليهما.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين جميعًا تهمة حيازة وإحراز أسلحة بيضاء "فرد خرطوش" و "سنجة" ، و "مطواة قرن غزال"، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية.

سطو بسنجة وخرطوش



واستمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليهما، واللذين أكدا أنهما حال سيرهما ليلا بالطريق العام على الطريق الدائري ـ استوقفه المتهمين حال استقلالهم دراجة نارية، حيث أشهر المتهم الثاني سلاح أبيض "سنجة" في وجهه مهدداً به إياه مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومتهما فسلم الهاتف المحمول خاصته للمتهم الأول وفروا هاربين عقب ذلك بالدراجة النارية، قيادة المتهم الثالث وعزا قصدهم من ارتكاب الواقعة سرقتهما كرها عنهما.



وأحال المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمًا بمعاقبتهم بالسجن بالسجن ما بين 5 سنوات إلى 7 سنوات مشدد.



