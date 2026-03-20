تحرير 116 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب : مصراوي

11:57 ص 20/03/2026

حملات مرورية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية.

وخلال 24 ساعة أمكن تحرير 116 ألفا و413 مخالفة مرورية متنوعة وفحص 863 سائق تبين إيجابية 16 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

كما تواصل حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 615 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 100 سائق تبين إيجابية حالتين لتعاطيهما المواد المخدرة، وضبط 9 محكوم عليهم بإجمالى 12 حكما، كما تم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصطفى الفقي: عرفت أن جمال مبارك لن يكون رئيسًا لمصر لهذا السبب
أخبار مصر

مصطفى الفقي: عرفت أن جمال مبارك لن يكون رئيسًا لمصر لهذا السبب
الأتوبيس الترددي يصل القاهرة الجديدة من أول أيام عيد الفطر
أخبار وتقارير

الأتوبيس الترددي يصل القاهرة الجديدة من أول أيام عيد الفطر
قفزة كبيرة في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

قفزة كبيرة في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات الجمعة
إسرائيل تعتقل جنديًا من القبة الحديدية بشبهة التجسس لصالح إيران
شئون عربية و دولية

إسرائيل تعتقل جنديًا من القبة الحديدية بشبهة التجسس لصالح إيران
برسالة رومانسية.. رانيا أبو النصر تهنئ ماجد المصري بعيد ميلاده
زووم

برسالة رومانسية.. رانيا أبو النصر تهنئ ماجد المصري بعيد ميلاده

