إعلان

الداخلية تضبط عامل "ديليفري" سرق أموال مطعم بالجيزة وتكشف ملابسات الواقعة

كتب : علاء عمران

02:01 م 19/03/2026 تعديل في 02:26 م

ضبط عامل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة وزارة الداخلية اليوم الخميس ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر مدير مطعم بمحافظة الجيزة.

تعرض المدير لواقعة استيلاء على مبالغ مالية من قِبل عامل توصيل طلبات قام بالفرار عقب تحصيل قيمة الطلبات من العملاء، مما استدعى تحركًا أمنيًا فوريًا لتحديد هوية الجاني بجميع المحافظات بفعالية تامة لردع المخالفين بانتظام قانونيًا.

وجاء وفق بيان للوزارة، أن التحريات الأمنية بمديرية أمن الجيزة نجحت في تحديد مكان تواجد المتهم والقبض عليه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور. تبين أن المتهم يعمل مندوب توصيل واستغل ثقة الإدارة لارتكاب الواقعة بأسلوب خيانة الأمانة، حيث ضُبط بحوزته المبلغ المالي المستولى عليه بالكامل بجميع أنحاء البلاد بصفة دورية ومنظمة لضمان حماية الممتلكات.
أقر المتهم أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة بأسلوب خيانة الأمانة نظرًا لمروره بضائقة مالية، موضحاً أنه استولى على إيراد المطعم ولم يعد لمحل عمله مرة أخرى. ومن جانب آخر، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية سرقة أموال مطعم الجيزة

أحدث الموضوعات

حوادث وقضايا

دراما و تليفزيون

اقتصاد

أخبار المحافظات

جنة الصائم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

