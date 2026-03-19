كشفت أجهزة وزارة الداخلية اليوم الخميس ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر مدير مطعم بمحافظة الجيزة.

تعرض المدير لواقعة استيلاء على مبالغ مالية من قِبل عامل توصيل طلبات قام بالفرار عقب تحصيل قيمة الطلبات من العملاء، مما استدعى تحركًا أمنيًا فوريًا لتحديد هوية الجاني.

وجاء وفق بيان للوزارة، أن التحريات الأمنية بمديرية أمن الجيزة نجحت في تحديد مكان تواجد المتهم والقبض عليه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور. تبين أن المتهم يعمل مندوب توصيل واستغل ثقة الإدارة لارتكاب الواقعة بأسلوب خيانة الأمانة، حيث ضُبط بحوزته المبلغ المالي المستولى عليه بالكامل.

أقر المتهم أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة بأسلوب خيانة الأمانة نظرًا لمروره بضائقة مالية، موضحاً أنه استولى على إيراد المطعم ولم يعد لمحل عمله مرة أخرى. ومن جانب آخر، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.