حددت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، جلسة 25 يونيو الجاري، لنظر أولى جلسات استئناف أحمد دومة على حكم حبسه سنة، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة.

الحبس سنة لـ "أحمد دومة" في اتهامه بنشر أخبار كاذبة

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، قد قضت بمعاقبة أحمد دومة بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى "دومة" في القضية رقم 2449 لسنة 2026 اتهامات بنشر مقال صحفي تضمن بيانات وأخبارًا كاذبة من شأنها إثارة البلبلة وتكدير السلم العام.

وفي وقت سابق، كانت نيابة أمن الدولة قد أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، عقب توجيه اتهامات له تتعلق بنشر أخبار كاذبة.

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