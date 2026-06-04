قضت الدائرة "31" جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم شبرا الخيمة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، في واقعة اتهامه بإجبار زوجته على توقيع 6 إيصالات أمانة عن طريق الإكراه، لوجود خلافات زوجيه بينهما في الوراق بالجيزة.

ترأس هيئة الدائرة المستشار هاني لويس عبد الملك رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صلاح الدين دياب عبد الجواد، وأحمد حسن محمد، وأحمد أحمد دعبس، وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

اتهامات عامل الوراق

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 10498 لسنة 2025 جنايات الوراق والمقيدة برقم 5152 لسنة 2025كلي شمال الجيزة، أن "محمد البر نس "، 42 عامًا، أكره زوجته "مها. ع"، على التوقيع بالإمضاء على إيصالات أمانة بالقوة والتهديد لوجود خلافات زوجيه بينهما دفعتها لترك المنزل.

وأوضحت النيابة أن الزوج في يوم الواقعة حضر إلى منزل والد زوجته وطلب من زوجته الذهاب برفقته إلى منزل والدها لإنهاء الخلافات التي نشبت بينهما سابقًا، فاستجابت لطلبه، وبالدلوف إلى منزله طلب منها التوقيع على دفتر إيصالات أمانة إلا أنها رفضت.

تهديد الزوجة

تابعت النيابة أن المتهم أشهر "سكين" في وجه زوجته مهددًا إياها إذا لم تنصع لأوامره وتعدى عليها بالضرب دون أن يُحدث بها إصابات، ما بث الخوف في نفسها وأفقدها القدرة على المقاومة فاستجابت لطلب زوجها ووقعت على 6 إيصالات أمانة مثبتة لدين ومدون عليها بياناتهما.

وأحال المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة الإكراه على توقيع إيصالات أمانة والتي أدانته بالسجن المشدد 10 سنوات.

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