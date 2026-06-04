قررت إدارة التكليف بوزارة الصحة والسكان، مد فترة تسجيل الرغبات ضمن حركة نيابات الأطباء المقيمين لعام 2026 (الأساسية) حتى نهاية يوم الأحد 7 يونيو؛ لإتاحة مزيد من الوقت أمام الأطباء لاستكمال إجراءات التسجيل واختيار التخصصات المناسبة.

وفي منشور لها، أكدت الإدارة أهمية الاستفادة من فترة تسجيل الرغبات على النحو الأمثل، من خلال إدراج أكبر عدد ممكن من الرغبات المتاحة داخل التخصص المراد الالتحاق به، بما يرفع فرص التنسيق والاستفادة من الأماكن الشاغرة المتاحة بمختلف الجهات الصحية.

وأوضحت أن التخصصات المدرجة في الإعلان تم ترتيبها وفقًا لعدد الاحتياج من الأعلى إلى الأقل، بهدف تسهيل اطلاع الأطباء على التخصصات الأكثر طلبًا أثناء عملية التسجيل، مع التأكيد على ضرورة مراجعة جميع الرغبات المتاحة وعدم الاكتفاء بعدد محدود منها.

وحركة نيابات الأطباء هي نظام توزيع وتسكين الأطباء المكلفين على التخصصات الطبية المختلفة ومستشفيات التدريب التابعة لوزارة الصحة والجهات الصحية الحكومية، وفقًا للاحتياجات الفعلية والمجموع والرغبات التي يسجلها الطبيب، بما يتيح له بدء التدريب التخصصي تمهيدًا للحصول على درجة الزمالة أو استكمال مساره المهني في التخصص الذي يُرشح له.

التخصصات الأكثر احتياجًا بحركة نيابات 2026



تصدرت تخصصات التخدير والرعاية الجراحية وعلاج الألم، والأشعة التشخيصية، والاستقبال والطوارئ، وباطنة عامة، والرعاية المركزة (بالغين)، وبنك الدم، وأمراض الكلى، قائمة التخصصات الأعلى احتياجًا، إلى جانب عدد كبير من التخصصات الطبية والجراحية الأخرى.

وحلت في المراكز الخمسة الأخيرة: التغذية العلاجية، ثم طب المسنين، والأمراض العصبية، والغدد الصماء والصحة العامة.

أما بالنسبة لعدد أماكن الاحتياج بكل محافظة، فجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول، تلتها محافظة الدقهلية، ثم الشرقية، ثم الجيزة والقليوبية.

أما المحافظات الأقل احتياجًا فكانت جنوب سيناء، وبورسعيد، والوادي الجديد، والإسماعيلية.

تفاصيل حركة نيابات الأطباء 2026



كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت فتح باب التقدم لحركة نيابات الأطباء المقيمين لعام 2026 (الأساسية)، والتي تمثل دمجًا لحركتي ديسمبر 2025 ومايو 2026، على أن يتم توزيع الأطباء إلكترونيًا وفقًا للاحتياجات الفعلية والمجموع والرغبات، للعمل بمستشفيات الوزارة والهيئات التابعة لها.

ووفقًا للضوابط المعلنة، يُسمح للأطباء الذين لم يمض على تكليفهم خمس سنوات عمل فعلي، وبحد أدنى 6 أشهر حتى 19 يوليو 2026، بالتقدم للتخصصات الملحة، وهي طب الأسرة، والاستقبال والطوارئ، والتخدير والرعاية الجراحية وعلاج الألم، والرعاية المركزة (بالغين).

كما يُسمح للأطباء الذين أمضوا عامًا فعليًا على الأقل في التكليف، ولم تتجاوز مدة تكليفهم خمس سنوات، بالتقدم إلى جميع التخصصات المتاحة بالحركة، فيما يُسمح للأطباء الذين سبق لهم إلغاء نيابة أساسية أو استثنائية بالتقدم للحركة الحالية في ضوء دمج الحركتين.

وأتاحت الوزارة كذلك الفرصة للمكلفين ببنوك الدم للتقدم إلى جميع التخصصات، كما سمحت للأطباء المكلفين بمستشفيات الصحة النفسية بالتقدم للتخصصات المطلوبة داخل قطاع الصحة النفسية أو بالمستشفيات الأخرى، إضافة إلى السماح للأطباء المعاد توزيعهم على الجهات الخارجية، وكذلك المجندين والمستبقين بالقوات المسلحة ممن تنطبق عليهم الشروط، بالمشاركة في الحركة.

وأكدت الوزارة أن الأطباء المكلفين بالمناطق النائية، ومن بينها سوهاج وقنا وأسوان والأقصر والوادي الجديد ومطروح والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء، سيتمتعون بعدد من التيسيرات الخاصة باستلام النيابات وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

وشددت إدارة التكليف على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة واستكمال تسجيل الرغبات قبل انتهاء المهلة الجديدة، مؤكدة أن اختيار أكبر عدد ممكن من الرغبات المتوافقة مع التخصص المستهدف يعزز فرص الترشيح والاستفادة من الأماكن المتاحة.