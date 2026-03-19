

كشف مصدر أمني اليوم الخميس، حقيقة ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بالخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الزعم بوقوع انفجار داخل أحد المنتجعات السكنية في منطقة التجمع الأول بالقاهرة. وأكدت أجهزة وزارة الداخلية أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وتهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين من خلال نشر معلومات غير دقيقة وتزييف الحقائق الميدانية.



كواليس السيطرة على حريق التجمع



وجاء وفق بيان لوزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية، أن التحريات أثبتت أن الواقعة الحقيقية تتمثل في نشوب حريق التجمع بداخل مادة "الفوم" العازلة بمبنى مول تجاري لا يزال تحت الإنشاء. وهرعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فورًا إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق بشكل كامل ومنع امتداده للمباني المجاورة، وذلك دون وقوع أية إصابات.

حريق التجمع

أوضح المصدر أن العمل في المول التجاري يسير بشكل طبيعي عقب انتهاء عمليات التبريد، مشددًا على أن أجهزة الأمن تلاحق حاليًا مروجي تلك الادعاءات الكاذبة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.