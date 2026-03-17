الرقص للترند انتهى بالحبس.. سقوط صانعة محتوى بالقاهرة
كتب : مصراوي
القبض على بلوجر في النزهة
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن رقصها بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.
مأمورية أمنية
بتقنين الإجراءات ألقي القبض عليها بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة وبحوزتها هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى.
بمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
طلب مساعدة شقيقه فبلغ عنه.. تفاصيل مقتل سيدة على يد طباخ بالوراق