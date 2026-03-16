كشفت التحريات ملابسات منشور مدعوم بصور متداول بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر سيدة من أخرى بالتعدى عليها بالسب حال استقلالها سيارة ميكروباص رفقتها بالدقهلية.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

بالفحص تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 15 الجارى بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية حيث اعتدت المشكو فى حقها على المجنى عليها بالسب حال استقلالهما سيارة "ميكروباص"، وأمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بالصور.

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.