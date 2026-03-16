كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء القائم على النشر قيام ثلاثة أشخاص بإلقاء الحجارة على قائدي السيارات وإحداث تلفيات بها ومحاولة سرقة المواطنين بمحافظة البحيرة.

الداخلية تكشف كذب فيديو "إلقاء حجارة على السيارات" بالبحيرة

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن الحقيقة كانت أن عامل نظافة يحمل كوريك يستخدمه في عمله، مع زوجته ونجله، وقع بينهم خلاف كلامي بسبب عبور الطفل الطريق دون حرص، فحدثت مشادة كلامية بينهما. تدخل شخص ثالث كان يمر بالصدفة لفض الخلاف، وقام بتصوير المقطع ونشره على مواقع التواصل، متظاهراً بأن الأشخاص يقومون بإلقاء الحجارة على قائدي السيارات لسرقتهم.

تم تحديد وضبط القائم على النشر (تاجر، مقيم بالإسكندرية)، وأقر أنه نشر المقطع ظنًا منه تورط الأشخاص في الشروع بالسرقة، إلا أنه أدرك لاحقًا الحقيقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله لإدعائه الكاذب.

اقرأ أيضا:

