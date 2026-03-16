بعد سقوطها بسبب الطقس.. الداخلية تكشف سرقة لافتة إعلانية بالشرقية

كتب : علاء عمران

12:49 م 16/03/2026 تعديل في 12:52 م

المتهمين

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام قائد مركبة تروسيكل وبرفقته شخص آخر بالاستيلاء على لافتة إعلانية بعد سقوطها بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تم تحديد وضبط المركبة الظاهرة بالفيديو، والتي تبين أنها منتهية التراخيص، وقائدها والمستقل الآخر (مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية).


الداخلية تكشف سرقة لافتة بالشرقية

وبمواجهتهما، اعترفا بأنه أثناء سيرهما لاحظا سقوط اللافتة الإعلانية الحديدية نتيجة سوء الأحوال الجوية، فقاما بالاستيلاء عليها ونقلها بالتروسيكل، وبيعها لتاجر خردة (مقيم بدائرة القسم) تبين أنه سيء النية، والذي أيد ما ورد.

تم ضبط اللافتة، والتحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتورطين.

اقرأ أيضا:

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرقة لافتة إعلانية الشرقية تروسيكل

فيديو قد يعجبك



