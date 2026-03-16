قبل محاكمته.. الاتهامات الموجهة إلى طليق رحمة محسن في قضية الفيديوهات

تنظر محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة طليق "رحمة محسن" في اتهامه بنشر فيديوهات مخلة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال المتهم "أحمد فكري"، طليق المطربة رحمة محسن، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، في اتهامه بتسريب صور ومقاطع فيديو خاصة بالمجني عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وابتزازها ماليًا.

تحقيقات النيابة في اتهام طليق رحمة محسن بتسريب فيديوهات خادشة

وذكرت النيابة في القضية رقم 698 لسنة 2026 جنح شؤون اقتصادية التجمع الخامس، أن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن التقط وسجل عبر هاتفه المحمول صورًا ومقاطع مصورة لها في مكان خاص دون رضائها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أذاع تلك الصور والمقاطع المرئية المتحصل عليها من الجريمة، بأن نشرها عبر الشبكة المعلوماتية، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة نشر صور ومقاطع مرئية تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري.

وتابعت التحقيقات أن المتهم تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، كما شرع في الحصول على مبالغ مالية منها تحت التهديد بنشر تلك المقاطع، كما استخدم حساب على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لارتكاب تلك الجرائم.

