العربيات اتعجنت.. حادث تصادم بين 3 سيارات أعلى الطريق الدائري بالمريوطية-

دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بعدد من سيارات الخدمات المرورية أعلى الطريق الدائري باتجاه المريوطية، وذلك بعد وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات فجر اليوم الاثنين على الطريق.

وتعمل سيارات الخدمات المرورية والأوناش والمعدات الثقيلة لرفع حطام السيارات المتهشمة، وتجنيب سيارتي النقل حمولتهما بعيدا عن الحارات المروري لتسيير حركة السير.

كما تعمل الأوناش على سحب الكثافات المرورية التي نتجت عن توقف السيارات، وتنظيم حركة السير لإعادتها إلى طبيعتها وتسهيل مرور المواطنين.

بداية الواقعة كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري في اتجاه منطقة المريوطية.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات الخدمات المرورية، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته ونقل المصابين.

المعاينة الأولية والفحص أكد وقوع تصادم بين سيارتي نقل ثقيل وآخرى ملاكي، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائقين، تسبب في انقلاب سيارتي النقل بحمولتهما على نهر الطريق.

الفحص بين أيضا أن السيارة الملاكي تعرضت لأضرار بالغة وتهشم أجزاء كبيرة منها.