إعلان

قرار عاجل من النيابة في واقعة انفجار تكييف بمحكمة الإسكندرية

كتب : أحمد عادل

10:47 م 29/04/2026 تعديل في 10:48 م

النيابة العامة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أمرت النيابة العامة بحبس فني تكييفات احتياطيًا، على خلفية اتهامه بالتسبب خطأ في وفاة سيدة، إثر إصابتها نتيجة انفجار وحدة تكييف أعلى سطح محكمة الإسكندرية الابتدائية.

وكشفت التحقيقات أن النيابة انتقلت فور وقوع الحادث إلى موقعه لمعاينته، حيث تبين انفجار إحدى وحدات التكييف الخارجية المثبتة أعلى سطح المحكمة، ما أسفر عن إصابة المجني عليها، التي نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنها فارقت الحياة.

تفاصيل وفاة سيدة بسبب انفجار تكييف بمحكمة الإسكندرية

واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الواقعة وعدد من العاملين بالمحكمة، وتبين من التحقيقات أن فني التكييفات، الذي تم استدعاؤه قبل الحادث بيوم لإجراء أعمال صيانة، قام بشحن إحدى الوحدات بكمية زائدة من الغاز عن المقرر فنيًا، دون فصل التيار الكهربائي، ما أدى إلى وقوع الانفجار.

كما أوضح تقرير الأدلة الجنائية أن الحادث نتج عن انفجار ميكانيكي بالوحدة الخارجية أثناء تشغيلها، نتيجة استمرار ضغط غاز الأكسجين داخلها، ما تسبب في انفجارها مصحوبًا بلفحات حرارية ناتجة عن اشتعال الزيوت داخل الوحدة.

قرارات النيابة في واقعة وفاة سيدة بسبب انفجار تكييف بمحكمة الإسكندرية

وكانت النيابة قد كلفت مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي على جثمان المتوفاة لبيان سبب الوفاة، وصرحت بدفن الجثمان عقب ذلك.

كما استجوبت النيابة المتهم، وواجهته بنتائج التحقيقات التي أثبتت قيامه بأعمال الصيانة على نحو مخالف للأصول الفنية، ما تسبب في وقوع الحادث، وأمرت بحبسه احتياطيًا، مع استمرار التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار المحافظات

زووم

رياضة محلية

أخبار

علاقات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

