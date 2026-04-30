إعلان

فيديو الصيدلية المثير.. سقوط عاملة بتهمة ترويج الأقراص المخدرة بالشرقية

كتب : علاء عمران

12:31 ص 30/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام إحدى السيدات وبجوارها فتاتان بترويج الأقراص المخدرة داخل إحدى الصيدليات بنطاق محافظة الشرقية، وبدأت الأجهزة الأمنية فحص الواقعة لكشف حقيقة الادعاءات وتحديد هوية المتورطات.

بالفحص والتحريات الميدانية، أمكن تحديد الصيدلية المشار إليها وضبط الفتيات الظاهرات بمقطع الفيديو، وتبين أنهن (عاملة بالصيدلية، وصديقتاها طالبتان) مقيمات بدائرة مركز شرطة فاقوس، وضبط بحوزة الأولى كمية من الأقراص المخدرة المعدة للبيع والاتجار.

وبمواجهتهن، اعترفت الأولى بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وحيازتها للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والتربح السريع، بينما قررت الطالبتان بأنهما كانتا برفقة الأولى إبان تصوير مقطع الفيديو دون تدخل منهما، وأيدت التحريات عدم وجود صلة لهما بممارسة ذلك النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات غلق الصيدلية.





اقرأ أيضا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية النيابة العامة الشرقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

