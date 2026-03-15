"بسلة مجففة ونشا".. ضبط مصنع بُن مغشوش في الخانكة

كتب : علاء عمران

12:54 م 15/03/2026

 ضبط مصنع بُن مغشوش

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط مصنع غير مرخص بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية لإنتاج وتعبئة البن المغشوش، والذي كان يُخلط بمكونات غير صالحة للاستهلاك البشري.

ضبط مصنع بُن مغشوش في الخانكة

وأفادت الوزارة في بيان رسمي بأن الأجهزة الأمنية عثرت بالمصنع على: أكثر من 10 أطنان من "بسلة مجففة ونشا" معبأة داخل شكائر، و75 كيلو جرام من "مخلفات طحن البن". ، وأكثر من 3 أطنان بن تم تصنيعه من البسلة المجففة والنشا ومخلفات القهوة مجهولة المصدر، و7 ماكينات تشمل طحن، تحميص، غربلة، بالإضافة إلى ميزان وخط إنتاج.

تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

