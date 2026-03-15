أمن الشرقية يكشف ملابسات فيديو تعدي ربة منزل على فتاة بالزقازيق



كشفت الأجهزة الأمنية بالشرقية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعدي سيدة على فتاة بالضرب.

تعدي سيدة على فتاة بالضرب بالزقازيق

تبين أنه بتاريخ 12 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة أول الزقازيق بلاغًا من ممرضة مقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق، أفادت بتعرضها لإصابة في اليد إثر مشادة كلامية مع سيدة أثناء سيرهما بنفق المحطة بسبب خلاف حول أولوية المرور.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمة، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق. وبمواجهتها، اتهمت المبلغة بالتعدي عليها بالسب، وتبادلت الطرفان الاتهامات.

