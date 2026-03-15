غادرت بمحض إرادتها.. الأمن يعيد فتاة متغيبة لأهلها بالبحيرة

كتب : علاء عمران

11:55 ص 15/03/2026

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب فتاة من منزلها بمحافظة البحيرة.

تبين أنه في 2 من الشهر الجاري تلقى مركز شرطة الدلنجات بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بتغيب ابنته البالغة 16 عامًا، دون اتهام أحد بالتسبب في اختفائها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان الفتاة بمحافظة أسوان، وأقرت أمام رجال الأمن بأنها غادرت المنزل بمحض إرادتها.

وجرى تسليم الفتاة إلى أسرتها بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

