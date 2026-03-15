غادرت بمحض إرادتها.. الأمن يعيد فتاة متغيبة لأهلها بالبحيرة



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب فتاة من منزلها بمحافظة البحيرة.

تبين أنه في 2 من الشهر الجاري تلقى مركز شرطة الدلنجات بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بتغيب ابنته البالغة 16 عامًا، دون اتهام أحد بالتسبب في اختفائها.

الأمن يعيد فتاة متغيبة لأهلها بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان الفتاة بمحافظة أسوان، وأقرت أمام رجال الأمن بأنها غادرت المنزل بمحض إرادتها.

وجرى تسليم الفتاة إلى أسرتها بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)



علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق