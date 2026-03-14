علاء عمران

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 107888 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما قامت الأجهزة المختصة بفحص 1054 سائقًا، وتبين إيجابية 26 حالة تعاطٍ للمواد المخدرة، فيما واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت عن ضبط 596 مخالفة مرورية وفحص 141 سائقًا تبين إيجابية 3 حالات تعاطٍ، إلى جانب ضبط 8 محكوم عليهم بـ10 أحكام قضائية والتحفظ على 4 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

الطرق تحت السيطرة: ضبط مخالفات وفحص سائقي المخدرات على المحاور الرئيسية

في سياق متصل، تمكنت وحدات المرور من سحب 688 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، بعد انتهاء المهلة المحددة لتركيبه يوم 30 مارس، وتفعيل اللوائح على المخالفين. وتواصل الوحدات استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، مع إمكانية سداد الرسوم إلكترونيًا عبر بوابة مرور مصر، حتى الساعة الخامسة مساءً، بالإضافة للفترة الصباحية.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، في إطار جهودها المستمرة لتحقيق الانضباط والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق.