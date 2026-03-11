

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن الادعاء بقيام بعض الأشخاص بالتعدي بطريقة غير أخلاقية على كلب بمحافظة السويس، في واقعة أثارت استياء المتابعين.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام 4 طلاب بالسويس بالتوجه لكلب مريض لعيادة بيطرية، وحال اكتشافهم عدم القدرة على تحمل تكاليف علاجه، قاموا بالتخلي عنه أمام العيادة، فقامت سيدة باصطحابه لملجأ رعاية بالجيزة، ونفى الطبيب المعالج وجود أي تعدٍ مؤكداً أن الكلب يعاني من ضعف شديد نتيجة أمراض.

تبرعات مالية

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط القائمة على النشر، وتبين أنها ربة منزل "لها معلومات جنائية" مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق الأهرام بالجيزة، وبمواجهتها أقرت بنشر المنشور والإدعاء الكاذب بوجود تعدٍ غير أخلاقي على الكلب، والزعم بكونها عضوة بجمعية رعاية حيوان، بهدف رفع نسب المشاهدة وجمع تبرعات مالية من المواطنين.

ضُبط بحوزة المتهمة هاتفان محمول ومبلغ مالي من حصيلة نشاطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.