إعلان

مصرع شاب سوداني صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في الشيخ زايد

كتب : صابر المحلاوي

12:10 م 10/03/2026

سيارة اسعاف - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي شاب يحمل الجنسية السودانية، مصرعه بعدما صدمته سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل مصرع سوداني بالشيخ زايد

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى محل البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب يحمل الجنسية السودانية يبلغ من العمر 25 عامًا الطريق، صدمته سيارة ملاكي يقودها سائق يعمل بإحدى شركات النقل الذكي يبلغ من العمر 30 عامًا، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما تحفظت الأجهزة الأمنية على السائق والسيارة للوقوف على ملابسات الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع سوداني دهس شاب سوداني حادث الشيخ زايد دهس أثناء عبور الطريق سيارة ملاكي تصدم شاب وفاة شاب سوداني حادث سير بالجيزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تضرر مواقع تاريخية في إيران بعد غارات جوية إسرائيلية
شئون عربية و دولية

تضرر مواقع تاريخية في إيران بعد غارات جوية إسرائيلية
بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. وضع ملصق التعريفة الجديدة على سيارات
مصراوى TV

بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. وضع ملصق التعريفة الجديدة على سيارات
خبراء يوضحون أسباب زيادة أسعار الوقود في مصر بعد الارتفاع الأخير
اقتصاد

خبراء يوضحون أسباب زيادة أسعار الوقود في مصر بعد الارتفاع الأخير
الزمالك يحدد موعد السفر إلى الكونغو للتغلب على أزمة نقص الأكسجين
رياضة محلية

الزمالك يحدد موعد السفر إلى الكونغو للتغلب على أزمة نقص الأكسجين
في رمضان.. 6 طرق فعالة للحفاظ على صحة المرارة
رمضان ستايل

في رمضان.. 6 طرق فعالة للحفاظ على صحة المرارة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟