لقي شاب يحمل الجنسية السودانية، مصرعه بعدما صدمته سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل مصرع سوداني بالشيخ زايد

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى محل البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب يحمل الجنسية السودانية يبلغ من العمر 25 عامًا الطريق، صدمته سيارة ملاكي يقودها سائق يعمل بإحدى شركات النقل الذكي يبلغ من العمر 30 عامًا، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما تحفظت الأجهزة الأمنية على السائق والسيارة للوقوف على ملابسات الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.