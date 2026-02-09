فى إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير 123 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

اقرأ أيضا:

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي

في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق

"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟