تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 123 مخالفة لمحلات مخالفة لقرار الغلق في 24 ساعة

كتب : مصراوي

12:45 م 09/02/2026 تعديل في 12:45 م

مجلس الوزراء

فى إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير 123 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

مجلس الوزراء الكهرباء الغلق

