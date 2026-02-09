إعلان

روسيا: "الناتو" والاتحاد الأوروبي سيكونان من الماضي ولن يكون لهما مستقبل

كتب : محمد جعفر

01:06 م 09/02/2026

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فقدت مقومات الاستمرار وليس لها مستقبل، متوقعاً أن تتحول إلى جزء من الماضي.

وفي مقابلة مع قناة "بريكس" التلفزيونية، عشية يوم الدبلوماسيين، قال لافروف إن هذه المنظمات "لم تفِ بالتزاماتها"، مشيراً إلى توسع "الناتو" شرقاً خلافاً لما وُعد به الاتحاد السوفيتي، وإلى أن الاتحاد الأوروبي "قوّض البنية التحتية الواسعة للتعاون" مع روسيا، بينما خضعت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ـ بحسب وصفه ـ لإملاءات غربية أحادية وتجاهلت مبدأ الإجماع بين أعضائها.

وأوضح الوزير الروسي أن الاهتمام الدولي يتزايد بالمبادرة التي تطرحها موسكو لإنشاء هيكل أمني أوراسي يضم جميع دول القارة، ويرتكز على شراكات بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، وأضاف أن تعميق الروابط بين التكتلات الإقليمية وشبه الإقليمية من شأنه أن يعزز فرص بناء نموذج أمني مشترك.

وانتقد لافروف مساعي الغرب للحفاظ على نظام عالمي أحادي القطب قائم على هيمنة الدولار والمؤسسات التي أنشأها، معتبراً أن هذا التوجه غير قابل للاستمرار في ظل صعود قوى اقتصادية كبرى مثل الصين والهند والبرازيل، كما أشار إلى تحولات تشهدها أفريقيا، حيث تتجه دولها إلى تقليل الاعتماد على الصادرات الخام والتركيز على التنمية الصناعية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دعا العام الماضي إلى إطلاق حوار شامل مع مختلف الأطراف المعنية لوضع أسس نظام أمني جديد في أوراسيا، مؤكداً ضرورة تكثيف التنسيق داخل أطر مثل دولة الاتحاد، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة شنغهاي للتعاون.

سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي الاتحاد الأوروبي الناتو

