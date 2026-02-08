إعلان

الداخلية تضبط 305 قضايا مخدرات وتنفذ 73 ألف حكم خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

04:01 م 08/02/2026

حملة امنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 305 قضايا مخدرات بإجمالي 351 متهمًا، وضبط 173 قطعة سلاح ناري بحوزة 153 متهمًا، إلى جانب تنفيذ 73,379 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما شملت النتائج ضبط عدد من المتهمين الهاربين والقائمين بأعمال البلطجة، وضبط وإعادة دراجات نارية مُبلّغ بسرقتها، فضلًا عن ضبط آلاف المخالفات المرورية، وفحص عدد من السائقين على الطرق السريعة، وتبين إيجابية بعض الحالات لتعاطي المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على استمرار الحملات الأمنية بجميع المحافظات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية الحملات الأمنية البلطجة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انقسام إسرائيلي حول سيناريو "غزو محتمل من غزة".. نتنياهو يحذّر وآيزنكوت
شئون عربية و دولية

انقسام إسرائيلي حول سيناريو "غزو محتمل من غزة".. نتنياهو يحذّر وآيزنكوت
تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد
أخبار البنوك

تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد
لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان
نصائح طبية

لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان

شريف مدكور يوجه رسالة لـ هند صبري: "ليكي عندي احترام ومحبة كبيرة قوي"
زووم

شريف مدكور يوجه رسالة لـ هند صبري: "ليكي عندي احترام ومحبة كبيرة قوي"
من بينهم لميس الحديدي.. زينة تحتفل بعيد ميلادها وسط عدد من الأصدقاء (صور)
زووم

من بينهم لميس الحديدي.. زينة تحتفل بعيد ميلادها وسط عدد من الأصدقاء (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟