الداخلية تضبط 305 قضايا مخدرات وتنفذ 73 ألف حكم خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 305 قضايا مخدرات بإجمالي 351 متهمًا، وضبط 173 قطعة سلاح ناري بحوزة 153 متهمًا، إلى جانب تنفيذ 73,379 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما شملت النتائج ضبط عدد من المتهمين الهاربين والقائمين بأعمال البلطجة، وضبط وإعادة دراجات نارية مُبلّغ بسرقتها، فضلًا عن ضبط آلاف المخالفات المرورية، وفحص عدد من السائقين على الطرق السريعة، وتبين إيجابية بعض الحالات لتعاطي المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على استمرار الحملات الأمنية بجميع المحافظات.